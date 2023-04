Corpo de taxista é encontrado em matagal

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que investiga o crime para localizar o assassino

O taxista Irineu Marcelino da Silva, de 65 anos, foi morto a facadas durante uma corrida no interior de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal, com uma poça de sangue e uma faca.

No último sábado (15), chegou no ponto de táxi por volta das 7h, como de costume, realizou algumas corridas e retornou ao ponto. Por volta das 12h, ele saiu em mais uma viagem, mas não retornou.

De acordo com a PM, eles seguiram rastros de sangue que foram encontrados no chão em um matagal, os policiais encontraram o corpo do idoso com um corte profundo na região do pescoço.

Segundo a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística esteve no local e a vítima foi identificada. Porém, não há pistas sobre o esclarecimento do crime, mas um inquérito policial será aberto para investigar o caso.