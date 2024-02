Corpo de taxista desaparecido é encontrado em apartamento em SP

A causa da morte da vítima ainda não foi oficialmente divulgada

O corpo de Francisco De Assis Bezerra Da Silva, um taxista de 51 anos, foi encontrado sem vida em seu próprio apartamento.

Francisco foi localizado por colegas de profissão, quatro taxistas, que empreenderam uma busca após o carro do colega ser encontrado abandonado e incendiado em Praia Grande, no litoral paulista.

Conforme relatado em dois boletins de ocorrência, o corpo de Francisco foi encontrado em seu apartamento na Rua Jurupari, no bairro Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, na última segunda-feira (19). O veículo do taxista, entretanto, foi localizado horas antes, na Rua Serra da Leoa, no bairro Nova Mirim, em Praia Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os quatro taxistas – cujas identidades não foram reveladas – dirigiram-se ao prédio de Francisco para investigar seu paradeiro. Lá, explicaram à síndica do condomínio sobre o desaparecimento do motorista, cujo carro havia sido encontrado abandonado na Baixada Santista.

Com a ajuda de um chaveiro, o grupo acessou o apartamento da vítima, onde encontraram o corpo coberto por um edredom ao lado da cama.

Segundo o relato policial, ao removerem o tecido que cobria o corpo, os taxistas descobriram que Francisco estava com as mãos e os pés amarrados com fita adesiva.