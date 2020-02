Corpo de professor é encontrado carbonizado

O corpo de um professor foi encontrado carbonizado no último domingo (23). Valmor Umbelino, 60 anos, estava com marcas de golpes no pescoço, possivelmente provocadas por um objeto cortante.

Umbelino foi encontrado numa região de mata a cerca de 200 metros da própria casa. Ainda não é possível saber a motivação do crime. As informações são da Polícia Militar. Até a publicação desta notícia ninguém havia sido preso. A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o crime.