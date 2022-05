Corpo de mulher é encontrado parcialmente queimado em Taguatinga

Corpo de mulher com o rosto parcialmente queimado foi encontrado próximo à Escola Técnica

Na manhã desta quarta (18), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por uma pessoa que estava passeando com seu cão, e relatou ter visto o corpo de uma mulher morta, próximo a uma estrada de terra.

O atendimento foi na BR 070, na altura do Km-05, em frente à Escola Técnica. Os militares localizaram o corpo de uma mulher de aproximadamente 20 anos, com parte do rosto e do tórax queimados.

A vítima será identificada pela perícia da Polícia Civil.