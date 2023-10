Corpo de mulher é encontrado concretado em cama na Paraíba

O ex-namorado da vítima e também o irmão dele foram presos em flagrante, autuados por homicídio e ocultação de cadáver

O corpo de uma mulher foi encontrado concretado em uma cama de alvenaria dentro de um bar em Pedras de Fogo, região metropolitana de João Pessoa. A Polícia Civil da Paraíba acredita se tratar do corpo de Luydiane Jamille Miranda, que estava desaparecida desde o dia 4 de outubro.

Mesmo sem saber do paradeiro de Luydiane, a família só registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento no dia 10. Agora, o corpo passará por perícia no Instituto de Polícia Científica, para confirmar a identificação da vítima.

Apesar de não ter passado pela perícia ainda, Hugo Hélder, delegado do caso, acredita se tratar sim da mulher desaparecida após análise de tatuagens.

A vítima teria desapareciso após terminar com o namorado. A políca chegou ao local onde ela residia, uma espécie de bar e bordel, onde eram realizados encontros amorosos. Lá, durante a inspeção, encontraram uma cama de alvenaria concretada com um cimento considerado novo. Com autorização do proprietário do local, o cimento foi quebrado, e dentro dele estava o corpo de Luydiane.

O ex-namorado da vítima e também o irmão dele foram presos em flagrante, autuados por homicídio e ocultação de cadáver. Eles negaram o crime, mas não conseguiram explicar como a mulher foi concretada na cama em queum deles dormia.