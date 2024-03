Corpo de mulher é encontrado com sinais de agressão em MG

O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (4), no bairro Ressaca, na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte

Uma mulher de 28 anos foi encontrada sem vida, com sinais de ferimentos na cabeça, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM). Um homem de 20 anos foi detido como suspeito do crime, cuja motivação ainda é desconhecida.

De acordo com relatos do boletim de ocorrência, foram os próprios moradores da região que descobriram o corpo da mulher e prontamente acionaram as autoridades policiais. O corpo da vítima estava em uma área de vegetação, desprovido de vestimentas nas pernas. Apesar da cena perturbadora, a perícia inicial não pôde confirmar se houve violência sexual. Contudo, foi identificado que a causa do óbito foram lesões na cabeça, provocadas, segundo os primeiros indícios, por pedradas.

Os policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar iniciaram imediatamente as diligências e, durante as buscas, encontraram um casal em meio a uma discussão, aparentando estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. Em depoimento à polícia, a mulher revelou que seu companheiro havia confessado ter agredido a vítima encontrada sem vida. O suspeito teria admitido ter “dado umas pedradas e pisado na garganta” da vítima, porém alegou não tê-la assassinado.