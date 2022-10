Corpo de menina desaparecida em enxurrada é encontrado

Os pais conseguiram escapar antes que o veículo fosse levado, mas ela e o irmão, de menos de um ano, não conseguiram sair

O Corpo de Bombeiros do Paraná encontrou o corpo de uma menina que estava desaparecida desde a manhã de terça-feira (11), depois que o carro em que ela estava com a família foi arrastado por uma enxurrada. Os pais conseguiram escapar antes que o veículo fosse levado, mas ela e o irmão, de menos de um ano, não conseguiram sair. O menino segue sendo procurado.

O caso aconteceu em Pato Branco, no sudoeste do estado. De acordo com os bombeiros, o corpo da menina, que tinha 7 anos, foi encontrado próximo ao local onde a ocorrência foi registrada. O carro também foi encontrado, mas sem ninguém.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município acumulou mais de 100 mm de chuva entre a noite de segunda (10) e a manhã de terça.