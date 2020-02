Corpo de menina desaparecida é encontrado com traços de estupro

PUBLICIDADE 

Desaparecida desde a última quinta-feira (6) em Talismã, Tocantins, o corpo de Andressa Aires de Souza, de 12 anos, foi localizada a cerca de 50 metros da casa dela. As autoridades investigam se a menina foi estuprada antes de ser assassinada.

O corpo foi encontrado sem parte da roupa e que os membros inferiores estavam expostos. As peças que faltavam foram localizadas nas imediações. A adolescente tinha saído de casa após uma discussão familiar.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma equipe da perícia foi ao local e que o Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo, em avançado estágio de decomposição

A Defesa Civil de Talismã informou que no local do crime foram encontrados vestígios que podem ajudar na investigação do autor do crime.