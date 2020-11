Corpo de jovem é encontrado sem cabeça e com sinais de tortura

PUBLICIDADE

O corpo de um jovem de 18 anos, identificado como William Walace Soares Galvão, foi encontrado com a cabeça decepada, nessa segunda-feira (9). A polícia procura por detalhes que possam auxiliar na identificação dos autores do crime.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd), o corpo da vítima também apresenta sinais de tortura. A cabeça do jovem foi encontrada dentro de uma sacola plástica perto de onde foi deixado o cadáver. O crime ocorreu no Conjunto Gama Lins, no bairro de Cidade Universitária, em Maceió AL.

A Polícia Miliar foi acionada, assim como os peritos do Instituto de Criminalística. Uma equipe do IML também foi até o local para recolher o corpo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.