Corpo de jovem é encontrado com a cabeça deformada

Segundo a polícia, ele pode ter sido morto a pedradas

O corpo de um jovem foi encontrado com a cabeça deformada na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Segundo a polícia, ele pode ter sido morto a pedradas. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade divulgada, estava com a cabeça deformada, coberta com sangue e uma pedra foi encontrada ao lado do corpo.

Não há informações sobre a autoria do crime. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML).