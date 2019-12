Corpo de Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, será velado nesta segunda (30)

PUBLICIDADE 

O corpo da mãe do diretor Jorge Fernando, a atriz Hilda Rebello, será velado a partir das 10h desta segunda-feira (30), no crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária. Ela será cremada ainda hoje, com previsão para cerimônia às 15h30.

Hilda faleceu aos 95 anos, na madrugada desse domingo (29), em decorrência de complicações de uma infecção respiratória.

A mãe de Jorge Fernando faleceu dois meses e dois dias após o filho, que morreu, vítima de parada cardíaca, em 27 de outubro deste ano.