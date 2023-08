Corpo de empresário é encontrado em praia de Florianópolis com sinais de violência

O empresário teria saído da praia dos Ingleses para comprar uma peça para o caminhão dele, mas não voltou para casa

Catarina Scortecci

Curitiba, PR (Folhapress)

O corpo do empresário Gustavo Alberto Sagaz, 34, foi encontrado nesta terça (29) em uma praia de Florianópolis. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, o corpo tinha sinais de violência e estava em uma área de mata da praia do Moçambique, que integra o Parque Estadual do Rio Vermelho.

Sagaz estava desparecido desde segunda (28), de acordo com publicações nas redes sociais. O empresário teria saído da praia dos Ingleses, também em Florianópolis, para comprar uma peça para o caminhão dele, mas não voltou para casa.

Ele tinha uma empresa de terraplenagem na cidade, era casado e tinha dois filhos. O corpo foi encontrado pela PM por volta das 17h30 de terça.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o caso é investigado na Delegacia de Homicídios, que instaurou inquérito e realiza diligências.

Questionadas, a Polícia Civil e a Polícia Científica não informaram quais seriam os sinais de violência encontrados no corpo do empresário.