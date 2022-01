Corpo de criança de 6 anos é encontrado soterrado em Minas Gerais

Vitor Cardoso Alexandrino Santos é a quinta vítima de uma família soterrada enquanto passava por Brumadinho

Na madrugada desta terça-feira, 11, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma criança de 6 anos soterrada pela lama. Vitor Cardoso Alexandrino Santos é a quinta vítima de uma família soterrada enquanto passava por Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os bombeiros informaram, inicialmente, que Vitor havia sido achado, no entanto, pouco depois disseram que confundiram o corpo com um emaranhado de roupas.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, afirmou em vídeo que o corpo do menino estava soterrado a um metro de profundidade. “Logo que localizamos o corpo, ele foi encaminhado para a Polícia Civil”, disse.

André Viana, tenente dos bombeiros, explicou que a corporação se deparou com um cenário de muita lama ao chegar no local. “Quando chegamos aqui, avistamos apenas parte do metal do carro retorcido, porque ele estava completamente coberto pela lama. Então, fizemos a drenagem de água e aos poucos o cenário foi se desenhando. As vítimas estavam com cinto, o que facilitou o encontro delas”, comenta.

Tragédia

Vitor Cardoso Alexandrino Santos fazia parte do grupo de cinco pessoas que foram atingidas pela onda de terra a caminho do aeroporto de Confins, também na região metropolitana de Belo Horizonte.

O grupo havia saído de Paulo Cândido, Zona da Mata Mineira. A última vez que o carro foi visto foi no posto de pedágio de Itabirito.

De acordo com relatos, devido à interdição da BR-040, o motorista teria pegado desvio para Retiro dos Chalés, e foi atingido pela onda de terra.

Além de Vitor, também morreram Geovane Vieira Ferreira, 42, Henrique Alexandrino dos Santos, 41, Deisy Lúcia Alexandrino Santos, 40, e a Ana Alexandrino Santos, de 3 anos. Todos faziam parte da mesma família.