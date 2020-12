Corpo de Bombeiros cria campanha para ajudar mãe que teve parto em banheiro

PUBLICIDADE

Após uma jovem de 19 anos passar por um parto de emergência no banheiro de casa em Caicó, no Rio Grande do Norte, o Corpo de Bombeiros Militar da cidade organizou uma campanha para a arrecadação de recursos para a ajudar a mãe.

De acordo com informações do G1, os socorristas auxiliaram a mãe no trabalho de parto.

“A gente foi visitar essa família no hospital e viu que as condições são bem precárias. Nem a mãe e nem a bebê, que é uma menininha, têm roupas para vestir. A gente foi à residência da família e a casa ainda é de barro, em uma periferia muito carente. Então, a partir de hoje, a gente está fazendo um engajamento com toda a sociedade para que possamos arrecadas recursos para essa família. Roupa para a mãe, roupa para a bebê, alimento, fralda, qualquer coisa para que a gente possa proporcionar um Natal diferente a essa família”, disse o soldado Thiago Araújo ao G1.

O soldado foi um dos que participou do trabalho de parto no domingo (13). Ele visitou a família no hospital e disse que campanha foi feita depois que viu que mãe e bebê estavam sem roupa para vestir.

As doações podem ser entregues no quartel do corpo de bombeiros em Caicó