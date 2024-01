Corpo de adolescente é resgatado na Barra da Tijuca

O desaparecimento ocorreu entre os postos 5 e 6, com o corpo sendo encontrado no mar próximo ao posto 8

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do corpo de um adolescente nas águas da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com informações dos bombeiros, Igor Manoel Paulo, de 16 anos, estava acompanhado por dois amigos quando decidiu entrar no mar no domingo (7). Enquanto dois dos jovens conseguiram sair da água, o adolescente desapareceu.

Um tio de Igor compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira para realizar o reconhecimento do corpo.