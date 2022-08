Corpo de adolescente desaparecido é encontrado, em MT

O corpo de Bombeiros foi acionado. Uma equipe de mergulhadores se deslocou até a região para realizar as buscas, que foram finalizadas na tarde dessa segunda

Foi encontrado o corpo de Andreia Letícia da Silva Mamede, de 17, que havia desaparecido no Rio Cuiabá, em Rosário Oeste, a 133 km da capital, no domingo (31), na região de Barreiro Vermelho, zona rural do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 15h25 de domingo para atender um caso de afogamento. O pai da jovem relatou que estava tomando banho de rio com a filha e duas crianças na região. A família estava em uma confraternização em uma chácara.

Após o término do banho, todos subiram no barco para voltar para a chácara. Estavam na embarcação três adultos e duas crianças, além da adolescente.

A aproximadamente oito metros da margem do rio, a água começou invadir a parte da frente do barco, que virou com a família. Segundo os bombeiros, todos estavam sem coletes salva-vidas.

O pai de Andreia, que era um dos adultos presentes, começou a resgatar as crianças. A adolescente saiu da embarcação nadando.

Ele conseguiu conseguiu levar as duas crianças para as margens do rio. Os outros adultos dois também conseguiram se salvar. Já a adolescente nadava em direção à margem, quando, em um determinado momento, afundou e não foi mais vista.

O pai voltou ao barco e procurou pela filha, mas não conseguiu encontrá-la.