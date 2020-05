Coronavírus: mulher é presa depois de tossir e lamber as mãos antes de tocar em produtos no mercado

PUBLICIDADE 

No sábado (2), uma mulher foi presa após tossir e passar língua nas mãos antes de tocar nos alimentos em um mercado. O caso aconteceu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, a acusada, de 38 anos, fez a mesma coisa dias atrás, em uma lanchonete.

Segundo o jornal New York Post, Shenir Gibson Holliday foi presa no estacionamento do supermercado da IGA depois de uma denúncia anônima. As câmeras de segurança do local conseguiram registrar o comportamento da mulher.

Nas imagens, Shenir tosse e lambe as mãos antes de abrir as freezers e tocar nos produtos. Na lanchonete, antes de fazer o pagamento para um funcionário, ela lambe os dedos.

A mulher, além de ser ordenada pelo magistrado a ser testada para covid-19, foi enquadrada em adulteração de alimentos e violação agravada da paz podendo pegar até 30 anos de prisão se condenada. Ela ficou presa até segunda-feira (4) e vai responder em liberdade após pagar fiança de U$ 100.000.