Coronavírus: estudo explica infecção pelo ar em ambientes fechados

No mês passado, um grupo de 239 cientistas de 32 países constatou que o novo coronavírus permanece no ar em ambientes sem ventilação, podendo infectar as pessoas. Recentemente, outro estudo feito por pesquisadores da Universidade da Flórida (EUA) e publicado na plataforma MedRxiv confirmou que a vírus pode ter uma grande vida útil no ar.

Os cientistas coletaram amostras de ar de uma enfermaria do Hospital de Shands e mostraram que as partículas do vírus se comportam como aerossóis, isso faz com que se espalhe mais rápido.

Quando uma pessoa infectada respira, espirra, tosse ou fala, essas partículas são liberadas e contaminam o ambiente. “É muito difícil coletar amostras de material biológico do ar e torná-lo viável. Temos que ser espertos na amostragem de material biológico para que seja mais semelhante a como você pode inalá-lo”, disse a engenheira ambiental que estuda a qualidade do ar, Sheila Miller.

Para o teste foram usados dois pacientes infectados por coronavírus. Os pesquisadores só conseguiram isolar totalmente o vírus a uma distância de 2 a 4,8 metros dos pacientes.

“Estou impressionado. É uma técnica de medição muito inteligente”, disse, Robyn Schofield, um químico atmosférico da Universidade de Melbourne, na Austrália.