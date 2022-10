Companheiros de cela tentam sufocar detento suspeito de espancar e matar filha

O homem e a sua companheira foram detidos nessa segunda (10), acusados de espancar e matar a pequena Isabela Andrade da Silva

Na tarde dessa quarta (12), um homem, suspeito de participar das agressões que levaram sua filha, de apenas cinco anos de idade, à morte, foi vítima de tentativa de homicídio enquanto estava preso em Imperatriz, a 626 km da capital

O homem e a sua companheira foram detidos nessa segunda (10), acusados de espancar e matar a pequena Isabela Andrade da Silva, na cidade de Sítio Novo, a 641 km de São Luís.

De acordo com informações, quatro companheiros de cela do suspeito tentaram sufocá-lo com pedaços de lençol, mas os agentes penitenciários perceberam a ação dos detentos e conseguiram salvar o homem.

Os quatro companheiros de cela foram levados à Delegacia Regional de Imperatriz e prestaram depoimento. Assim que saiu do hospital, a vítima também foi levada para prestar depoimento.

Os envolvidos voltaram à penitenciária e a vítima foi colocada em uma cela separada, por medida de segurança. Os detentos que tentaram matar o companheiro de cela vão responder, junto com as outras penas, por tentativa de homicídio.

A companheira do homem, que está presa em uma penitenciária de Davinópolis, também foi colocada em uma cela separada após sofrer ameaças de outras detentas.