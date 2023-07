Como um escritório de advocacia se adaptou e construiu bases no digital

Pastas e mais pastas de processos, folhas espalhadas pela mesa e uma infinidade de versões impressas e reuniões presenciais vem à mente da maior parte das pessoas quando imagina um escritório de advocacia. Provavelmente você mesmo imaginou profissionais de toga em uma sala de audiência, todos reunidos presencialmente, certo?

Para muitos escritórios, essa até pode ser uma realidade mantida até hoje. Mas o impacto da tecnologia e do desenvolvimento de soluções é cada vez mais inegável, impossível de ser ignorado no mundo jurídico. Isso pode ser visto na transição definitiva para processos eletrônicos, audiências por videoconferência e processos inteiros que correm sem a necessidade de uma única folha de papel física.

Mas essa é apenas parte da transição. Escritórios como o Galvão & Silva Advocacia surgiram no início da adaptação digital com uma proposta diferenciada: ser digital em essência. Do início da atuação até os dias atuais, adaptar-se e estar à frente das mudanças foi palavra de ordem. E o esforço rendeu resultados: hoje, o escritório é capaz de atender clientes em todo o mundo sem a necessidade de aumentar proporcionalmente sua estrutura física.

Dos processos eletrônicos às dúvidas online: a internet como amplificadora de questões importantes

Se, por um lado, a inclusão dos processos eletrônicos oficializou a transição da prestação jurídica para dentro do universo digital, há movimentos muito importantes que precedem essa transformação.

Nos bancos acadêmicos fala-se que “o direito está sempre tentando acompanhar as mudanças sociais, que não o esperam”. Isso quer dizer que as pessoas e a sociedade mudam independentemente do que o direito imagina para o seu comportamento. E no que diz respeito a questões jurídicas isso é absolutamente verdadeiro.

Desde os primórdios da internet pessoas buscavam respostas para suas dúvidas jurídicas. Desde saber se um ato consiste em infração, até buscar por modelos de contratos prontos, a internet se tornou um grande vetor de pessoas interessadas nessas questões. Perceber esse interesse como o ponto de partida de um atendimento profissional foi a grande sacada de um escritório como o Galvão & Silva.

A aposta foi na produção de conteúdo de qualidade. A lógica é simples: se um usuário encontrar respostas naquilo que um escritório produziu para tirar suas dúvidas, a chance de criar um vínculo com este escritório é superior. Como consequência, este ponto de contato evolui para uma consulta e, eventualmente, um processo.

Com o tempo, a evolução das plataformas e a adaptação do mundo aos ambientes virtuais – fruto, em grande medida, da pandemia iniciada em 2020 – permitiu maior atuação digital. Hoje, os primeiros contatos e até mesmo as consultas podem ser feitas de maneira digital. No caso do escritório, há clientes que sequer se encontram presencialmente com a equipe ao longo do processo.

Bases digitais permite expansão acelerada

Boa parte dos motivos para apostar em uma estratégia digital diz respeito aos motivos. No local de origem do escritório, Brasília, já existia um grupo de grandes escritórios bem estabelecidos. Equiparar-se a estas grandes potências, alocadas em casarões de regiões nobres do Distrito Federal já seria um desafio por si só.

Havia, porém, um segmento com alta demanda e pouca atenção: o meio digital. E isso não se limitava ao Distrito Federal. Dar resposta aos anseios deste público permitiu um estabelecimento ágil e o início do atendimento em outras cidades, estados e, com o tempo, países. A base digital tornou-se um fator de mobilidade e presença.

Mas qualquer pessoa que atue no segmento digital sabe que este não é um universo simples de se obter relevância. Pelo contrário: foi preciso produzir conteúdo, obter posicionamento em mecanismos de busca e, sobretudo, monitorar novas oportunidades para manter as conquistas e obter novos pontos de contato importantes.

Bom serviço continua sendo balizador final de crescimento

Na análise deste caso é evidente o poder da criação de bases digitais para que um escritório de advocacia se consolide nos dias atuais. Mas há outra característica que fica clara ao longo de todo o processo: a consolidação de longo prazo é profundamente dependente de um serviço de qualidade e da satisfação dos clientes.

No caso do Galvão & Silva Advocacia, centenas de comentários refletem uma nota quase perfeita: 4,9/5. Trata-se de um validador importante de via dupla. Por um lado, potenciais clientes têm a confirmação de que serão bem atendidos. De outro, as notas ajudam a informar o escritório sobre o nível de satisfação e eventuais pontos que precisam de atenção redobrada para manter a credibilidade em alta.

E o “cafezinho” durante a consulta?

É claro que nem todas as pessoas preferem os meios digitais como ponto de contato. O Galvão & Silva, por exemplo, conta com um escritório dedicado em Brasília – DF, onde os clientes podem optar por ser atendidos presencialmente. O mesmo acontece em outros pontos do Brasil e do mundo, onde escritórios parceiros podem exercer uma recepção física.

Para muitos clientes, sentar-se à mesa de reunião com um cafezinho continua sendo um potencializador de fechamento. E essa necessidade não é contrária a uma presença digital: ela informa as prioridades do público. Este “respiro de humanização” em meio a um mundo cada vez mais digital ajuda a confirmar a importância de transportar uma experiência personalizada também para os atendimentos virtuais.

De forma cada vez mais consistente, negócios de todos os segmentos demonstram que ser digital não significa ser frio, impessoal e automático. Significa, pelo contrário, expandir o alcance de um atendimento de qualidade a lugares distantes, reduzindo custos e alimentando oportunidades.