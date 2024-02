Como escrever postagens de blog impactantes

Escrever blogs é sem dúvida uma habilidade muito exigida que envolve a criação de postagens de blog e sua publicação on-line (site). Pode haver muitos propósitos ou razões por trás da escrita de um blog, como ganhar dinheiro, construir reconhecimento de marca e muito mais.

No entanto, você só obterá os resultados discutidos acima nas postagens do seu blog quando os leitores e os mecanismos de pesquisa os considerarem impactantes e confiáveis. E criar postagens impactantes definitivamente requer seguir a abordagem certa.

Neste artigo, compartilharemos algumas das dicas mais eficazes que o ajudarão a escrever bons posts no blog.

Dicas eficazes para escrever postagens de blog impactantes

Abaixo estão algumas dicas ou truques comprovados que você pode seguir para criar postagens de blog impactantes.

1. Certifique-se de ter entendido o público-alvo

Em primeiro lugar, você precisa garantir que compreende bem o público . Isso porque, como você pode causar impacto no público por meio de uma postagem no blog quando nem conhece suas necessidades e preferências?

É por isso que é necessário compreender os interesses , os pontos fracos , os desafios do público-alvo , etc., antes de iniciar o processo de escrita. Quer saber como você pode obter informações sobre tudo isso?

Para isso, você precisa revisar as tendências de mercado sobre o tema sobre o qual planeja criar uma postagem no blog.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando você tiver conhecimento suficiente do público, será muito mais fácil escrever conteúdo de blog com maior probabilidade de causar impacto.

2. Faça pesquisas, não importa se você já sabe

A pesquisa é a chave quando se trata de criar boas postagens no blog. Temos visto muitos blogueiros apenas iniciando o processo de escrita dizendo que têm um bom domínio do assunto, então não há necessidade de pesquisar.

Você deve evitar essa abordagem e confiar fortemente na pesquisa manual (por meio de mecanismos de busca). Fazer isso lhe proporcionará vários benefícios.

A primeira é que a pesquisa permitirá que você encontre as informações mais recentes. Além disso, também lhe dará a oportunidade de coletar estatísticas e evidências que você pode incorporar na postagem para causar impacto tanto nos leitores quanto nos motores de busca (Google).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A realização de pesquisas permitirá que você analise o conteúdo dos concorrentes. Isso lhe dará uma ideia do tipo de informação já abordada e do que você precisa fazer para causar impacto.

3. Crie títulos que chamem a atenção

As manchetes são a primeira coisa com a qual os leitores e os mecanismos de pesquisa interagem. Eles informam que tipo de informação é abordada no conteúdo. Portanto, para criar uma postagem de blog impactante, você precisa criar títulos e subtítulos atraentes que serão usados em todo o conteúdo.

Para criar títulos atraentes, você precisará usar palavras e frases atraentes em vez de palavras casuais. Por exemplo, digamos que o título do seu blog seja sobre:

“Passos para perder peso”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você pode considerar escrever de forma atraente como acima.

“Alcançando a Magreza – Passos para Perder Peso Excessivo”

Quando a postagem do blog é cativante, ela não apenas causará impacto no leitor, mas também o incentivará a abri-la e lê-la (o objetivo principal). Após a abertura, o leitor receberá subtítulos atraentes que ajudarão a causar impacto. Lembre-se de que o procedimento de criação de subtítulos é igual ao dos títulos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Sempre escreva de maneira clara

Você deve descrever as informações claramente. Não importa o quão útil e confiável seja a informação da sua postagem no blog, se ela não for legível para os leitores e mecanismos de pesquisa, ela nunca poderá causar impacto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É por isso que é considerado uma dica comprovada escrever com clareza. Quer saber como você pode fazer isso? Para isso, você precisa escrever o conteúdo do blog usando palavras e frases que são comumente conhecidas pelas pessoas comuns.

Por exemplo, em vez de escrever “ Convoluto ”, você pode simplesmente escrever “ Complexo ” ou “ Difícil ”. Além de usar palavras fáceis, você também precisa seguir uma estrutura de frase simples para facilitar ao máximo o leitor.

No entanto, às vezes pode não ser possível manter o conteúdo do blog simples. Isso pode ser especialmente verdadeiro se você for um falante nativo de espanhol e estiver escrevendo conteúdo sobre um tópico complexo.

Nesse tipo de cenário, você pode considerar obter ajuda de um parafrasear texto. Isso simplificará rapidamente o conteúdo fornecido, substituindo jargões complexos por outros simples. Além disso, sua postagem no blog passará de chata ou casual a atraente, usando palavras interessantes e modernas no lugar das originais. Além disso, a ferramenta remove todas as ocorrências de repetições e redundâncias para garantir a máxima clareza de sua escrita.

Um uso prático da ferramenta de paráfrase:

Para sua melhor compreensão, passamos um texto com muitas palavras difíceis de entender, chatas e repetitivas, através de uma ferramenta de paráfrase. A ferramenta não demorou para ser renovada de uma maneira clara e envolvente de ler.

Nosso Texto:

“A evolução é um processo lento e] constante que envolve múltiplas transmutações não organismos ao longo do tempo. A evolução é frequente eles praticamente todos sistema operacional organismos . A evolução é feita por alterações graduais e minúsculos n / D herança das características dos organismos .”

Em

Texto parafraseado:

“A evolução é um processo lento e contínuo , com múltiplos mudanças aconteceu dentro de um organismo ao longo do tempo. A evolução é comum a praticamente todos sistema operacional seres vivos . A evolução ocorre através de mudanças graduais e sutis n / D herança de características não espécies .”

Demonstração:

5. Use recursos visuais atraentes

Recursos visuais atraentes podem ajudá-lo muito a criar postagens de blog impactantes. Os recursos visuais referem-se basicamente a várias coisas, incluindo imagens, vídeos, gráficos, tabelas e muito mais.

Adicionar recursos visuais atraentes aumentará as chances de atrair leitores, ao mesmo tempo que lhes dará a oportunidade de compreender totalmente sua mensagem. E você sabe? os humanos entendem e aprendem melhor por meio de recursos visuais em vez de ler recursos visuais.

No entanto, ao adicionar recursos visuais, você deve certificar-se de que eles sejam 100% exclusivos, caso contrário, você pode acabar tendo problemas de reivindicação de direitos autorais. Além disso, você deve apenas tentar tornar os recursos visuais atraentes; em vez disso, você também deve tentar agregar valor por meio deles para causar impacto.

6. Revise o blog

Quando terminar de escrever a postagem do blog, é recomendável revisá-la pelo menos uma vez. Isso ocorre porque nós, humanos, tendemos a cometer erros como erros gramaticais básicos, etc. E se o seu blog publicado contiver erros básicos, isso pode ter um impacto negativo tanto no leitor quanto no mecanismo de busca.

Para revisar seu conteúdo de forma rápida e eficiente em busca de erros, considere obter ajuda de uma correção de texto . Ele não só identificará erros no seu conteúdo, mas também sugerirá correções, aceitando que você pode facilmente remover todos os erros.

Uma revisão em tempo real com corretor de texto:

Para uma demonstração em tempo real de revisão com corretor de texto, passamos um texto com vários problemas ortográficos e gramaticais por meio de uma ferramenta. A ferramenta identificou com precisão todas as falhas em nossa redação. Como você pode ver na figura abaixo:

Conclusão

Como blogueiro, você deve criar postagens impactantes. Para que seu conteúdo possa obter uma classificação mais elevada, bem como o máximo envolvimento do usuário. Neste artigo, explicamos algumas dicas eficazes que o ajudarão a criar postagens de blog impactantes.