Gil do Vigor é nomeado um dos afrodescendentes mais influentes do mundo

A premiação, que aconteceu em Nova York, visa celebrar nomes influentes abaixo dos quarenta anos

O economista Gil do Vigor, que atualmente estuda na Califórnia, tem um quadro no programa Mais Você e ainda acumula mais de 14 milhões de seguidores, não para de ter seu nome reconhecido.

O comunicador acaba de ser nomeado um dos 100 afrodescendentes mais importantes do mundo pelo prêmio internacional MIPAD ((Most Influential People of African Descent).

A premiação, que aconteceu em Nova York, visa celebrar nomes potentes, influentes e promissores, abaixo dos quarenta anos. E o economista foi premiado ao vivo durante o evento. ‘Estou muito emocionado’, celebra Gil sobre a indicação.