Comerciante distribui álcool em gel de graça para população

O dono de um açougue, Ricardo Dantas, de 32 anos, distribuiu 33 potes de 100 ml com álcool em gel para população. Os produtos foram todos doados em menos de uma hora.

O caso aconteceu em Jataí-GO, na manhã desta quinta-feira. Segundo Ricardo, a ação foi motivada por causa da indisponibilidade do produto, além do alto preço. O álcool em gel é recomendado por especialistas, para higienizar as mãos e evitar a proliferação do coronavírus.

Ainda segundo o comerciante, as farmácias estão cobrando cerca de R$ 35 pelo produto. Ricardo pretende continuar com a distribuição até a próxima semana. Por lidar com alimentos, os funcionários do açougue precisam higienizar as mãos constantemente. Por isso o comerciante possui estoque do produto.