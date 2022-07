Começa hoje o julgamento de Marinésio por assassinato cometido em 2019

Na denúncia feita, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação por estupro, homicídio quintuplamente qualificado e ocultação de cadáver

Pouco mais de três anos depois do crime ter sido cometido, Marinésio dos Santos Olinto começa a ser julgado nesta segunda-feira (18), a partir das 9h, no Tribunal do Júri de Planaltina. O cozinheiro é acusado de ter estuprado, matado e escondido o corpo da diarista Genir Pereira de Souza em junho de 2019.

Na denúncia feita, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação por estupro, homicídio quintuplamente qualificado por se tratar de um motivo torpe, feminicídio, com asfixia, dissimulação e objetivo de ocultar outro crime, além da ocultação de cadáver.

O crime

No dia do crime, Genir estava em uma parada de ônibus na DF-250 quando Marinésio se aproximou dela e ofereceu carona, que foi aceita pela diarista. O criminoso então dirigiu por uma estrada de terra, onde estuprou e matou a vítima antes de esconder o corpo em uma região de mata e fugir do local.

Além desse crime, Marinésio é acusado de outros atos de feminicídio e violência sexual, e já foi condenado pela morte da advogada Letícia Curado, ocorrido em agosto de 2019. Nesse caso, pegou a pena de 37 anos de prisão.

Em 2018, o assassino de Genir também estuprou uma adolescente de 17 anos no Paranoá, e teria sido apontado pela Polícia Civil do Distrito Federal como um maníaco em série, pegando outros 10 anos de prisão.