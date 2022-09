Com ajuda das redes sociais, mulher tenta encontrar filha que foi sequestrada

Segundo as informações conseguidas até o momento, a sequestradora está se passando por outra pessoa para não ser encontrada

Uma mulher está há quase dois dias sem sua filha, a pequena Gabriela, de apenas sete meses. Isso porque a bebê foi sequestrada por uma mulher que fingia ser amiga da família. O caso aconteceu em Pedregal, no Novo Gama.

Além de acionar a polícia, que já está cuidando do caso, a família também está usando as redes sociais para tentar alererar as buscas.

Segundo as informações conseguidas até o momento, a sequestradora está se passando por outra pessoa para não ser encontrada. A criança estaria em um carrinho de passeio nas cores rosa e preto.