Com a ajuda da mãe, menina de 12 anos é suspeita de matar seu bebê recém-nascido

Na noite desta quinta-feira (25), Uma mulher de 49 anos e sua filha, de 12 foram levadas para a delegacia de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, suspeitas de matarem o bebê da adolescente, recém-nascido.

De acordo com informações do G1, a PM foi chamada para ir até o Hospital Nossa Senhora das Dores. Eles foram avisados por informações anônimas que uma menina teria dado entrada depois de passar por um parto em casa e teria levado o bebê, já sem vida, com várias lesões e escoriações.

Segundo informações da polícia, a menina disse que engravidou após ter sido violada por um menino de 16 anos. Ele foi conduzido à delegacia suspeito de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil informou que apura o caso e busca ouvir as partes para esclarecimento dos fatos.