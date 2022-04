Colisão entre um carro e uma motocicleta deixa uma pessoa ferida na EPIA Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando 02 viaturas e 08 militares

O acidente ocorreu na EPIA Sul, altura da quadra 26 do Park Way, às 06h45 de hoje, 22 de abril. Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Yamaha Fazer de cor azul, conduzida pelo senhor E.R.M.N, de 40 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do DF, queixando-se de dores na pelve e no punho da mão direita. Estava consciente, orientado e estável.

Foto/Reprodução

Chegando ao local, a equipe de socorro encontrou o motociclista sobre o teto do carro em que a moto colidiu. A retirada do capacete foi realizada pela equipe do CBMDF.

O segundo veículo envolvido, foi o Fiat Punto de cor prata, tendo como condutor e único ocupante, o senhor J.A.A, de 28 anos, que não se feriu e, portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital.

Durante o atendimento duas faixas de rolamento foram interditadas e permaneceu aos cuidados da PMDF. A dinâmica do acidente não foi revelada.