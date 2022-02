Colisão entre dois ônibus e um carro deixa feridos em São Luís

De acordo com informações, um dos ônibus bateu na traseira de outro coletivo, que colidiu na lateral frontal de um veículo a passeio.

Depois que dois ônibus coletivos e um carro de passeio se colidiram na manhã desta quinta-feira, 10, várias pessoas ficaram feridas, um delas em estado grave. O acidente aconteceu na avenida dos Franceses, próximo ao Terminal Rodoviário de São Luís.

De acordo com informações, um dos ônibus bateu na traseira de outro coletivo, que colidiu na lateral frontal de um veículo a passeio.

Com acidente, vários passageiros que estavam a bordo dos transportes coletivos ficaram feridos. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar socorro às vítimas. Segundo os socorristas, aproximadamente 20 pessoas ficaram feridas, algumas com fraturas expostas.

Os passageiros relatam que o motorista de um dos ônibus estava dirigindo com apenas uma mão e dormiu ao volante, o que ocasionou a colisão na traseira do outro. Depois do acidente, o motorista fugiu.

Marcelo Brito, presidente do Sindicato dos Rodoviários, esteve no local para averiguar o acidente.

“Está horrível, mas graças a Deus os passageiros e o motorista, alguns machucados, mas ninguém vítima fatal até agora, mas estamos aqui dispostos a ajudar também. Um dos motoristas foi para a garagem e outro continua aqui, pois está ferido”, explicou Marcelo Brito ao g1.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Através de uma nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) informou que “está prestando todo apoio necessário e apurando as causas do acidente envolvendo dois ônibus do sistema de transporte urbano de São Luís, ocorrido na manhã desta quinta-feira (10), na Avenida dos Franceses”.

De acordo com a SMTT, “os veículos envolvidos no acidente, de numeração 100.002 e 100.143, com data de fabricação 2016 e 2020, respectivamente, passaram por vistoria técnica realizada pela Secretaria em 2021 e 2022, no último dia 26 de janeiro”.