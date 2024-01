Colisão entre caminhão e caminhonete mata duas pessoas em GO

Segundo informações do Corpo de Bombeiros local, as duas vítimas estavam no veículo de passeio envolvido no acidente

Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão resultou em uma tragédia na GO-070, em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, levando à morte de um homem de 31 anos e uma mulher ainda não identificada. O incidente ocorreu na tarde da última terça-feira (30). Por razões ainda não esclarecidas, a caminhonete colidiu na traseira do caminhão, resultando na fatalidade dos dois ocupantes do automóvel. O sargento Leandro Bezerra destacou que o motorista do caminhão saiu ileso. Infelizmente, os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens, e até as 17h do mesmo dia, a equipe dos bombeiros aguardava a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos necessários de desencarceramento.