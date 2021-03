Coletora de material reciclado canta louvor e viraliza

Ideia do vídeo partiu de uma amiga de Ana Paula, que pediu para registrar um vídeo da jovem cantando e publicar nas redes sociais

A coletora de material reciclável Ana Paula de Oliveira Rocha, de 27 anos, publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece cantando uma música gospel. Com isso, o número de seguidores da jovem disparou. Devido à repercussão, ela foi convidada, nessa terça-feira (2), a participar de uma live com a cantora Kemilly Santos, autora da música ‘A Promessa’, cantada no vídeo. As informações são do Portal G1.

A ideia do vídeo partiu de uma amiga de Ana Paula, que pediu para registrar um vídeo da jovem cantando e publicar nas redes sociais. O registro foi publicado, em 25 de fevereiro, em um perfil de Ana Paula no TikTok.

Posteriormente, o vídeo viralizou e já conta com mais de 500 mil visualizações, 79 mil curtidas e 2 mil comentários. Antes com 200 seguidores, o perfil passou a ter 2 mil seguidores.

Ana relatou que nunca fez aula de canto e que, após a repercussão do vídeo, pretende investir nos sonhos que antes estavam esquecidos.