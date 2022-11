Colégio cria álbum de figurinhas da Copa do Mundo com fotos de alunos e professores

“A ideia é que a gente movimente e façam esses alunos se relacionarem e se conviverem mais”

Uma escola de Aparecida de Goiânia criou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo utilizado fotos de alunos e professores. De acordo com coordenador pedagógico da escola e professor de história, Ivo Queiroz, a ideia partiu de duas alunas do 3º ano do Ensino Médio, Leticya Hester e Maria Eduarda Dias, e foi abraçada pelo professor Danilo Machado e pela direção do colégio.

“A ideia é que a gente movimente e façam esses alunos se relacionarem e se conviverem mais”, diz Danilo.



“A gestão do colégio compreendeu a atividade como um excelente para a socialização e interação entre todos os alunos e alunas”, complementou Ivo.

A ideia das alunas idealizadoras do álbum de figurinhas vendido na escola contam que o projeto veio da empolgação de montar o álbum e trocar as figurinhas da Copa do Mundo.

“Conversando em uma dessas trocas de figurinhas, falei: Que legal seria se todos os alunos fossem de fato os “jogadores””, disse Maria Eduarda.



O álbum passou a ser disponibilizado aos alunos no início de novembro. De acordo com a escola, desde o início, a aceitação dos estudantes quanto ao projeto foi total. A ideia, segundo a coordenação, é que eles terminem a montagem do álbum até o fim do semestre letivo.

“Quando chegaram as figurinhas e o álbum foi uma festa enorme”, afirmou o coordenador.

Além de professor de Matemática, Danilo Machado é o responsável por cuidar das redes sociais da escola. Por isso, ele quem fez o design e o layout do álbum e das figurinhas, com as fotos dos alunos e professores.

“O melhor das figurinhas é que dentro de cada pacote pode haver uma figurinha premiada, que pode ser tanto bola de futebol, vôlei, xadrez e até mesmo mais pacotes de figurinhas”, falou o professor.



“Ficou muito idêntico: as figurinhas, o tamanho, as turmas, as cores, porque até no álbum as cores de cada time e país são diferentes”, comentou Lethicya.

Troca de figurinhas e interação entre alunos



O coordenador explica que tanto os álbuns como as figurinhas são vendidos pela escola aos alunos. Ele ressalta, no entanto, que a venda é realizada a partir de um “valor simbólico”.

“O objetivo da venda é apenas “se pagar”. Todo lucro que vem da venda de figurinhas acaba voltando para os alunos em forma de brindes e prêmios, estes por sua vez são distribuídos nas próprias figurinhas em forma de figurinhas especiais”, completou Ivo.

Para isso, na escola foi montado um local de venda de figurinhas, onde os estudantes podem adquirir os produtos durante os intervalos das aulas. A partir disso, semanalmente o colégio organiza um momento para a troca das figurinhas entre todos os estudantes do colégio: do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio.

“Todos podem interagir e dialogar para a troca das figurinhas repetidas que por ventura tenham”, disse o coordenador.



“A escola enquanto instituição de ensino formal cumpre seu papel social de formar para o mundo da ciência, para a cidadania, para a colaboração e formação de círculos de solidariedade e amizade”, acrescentou Ivo.