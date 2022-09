Cobradora é esfaqueada durante assalto a ônibus

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que, após o crime, os assaltantes fugiram levando dinheiro da renda do coletivo

Uma cobradora do transporte público de Manaus foi esfaqueada nas mãos, durante um assalto. O caso aconteceu na estação da linha 052, na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na noite de quarta-feira (21). Colegas de profissão da mulher denunciaram insegurança.

A estação fica localizada ao lado do Museu da Amazônia (Musa), na região da Reserva Florestal Adolpho Ducke.

A cobradora não teve a idade divulgada pela polícia. Amanda da Silva Costa, colega da profissional, que também atua como cobradora no transporte coletivo, disse que a vítima e um motorista da linha foram rendidos quando retornavam para a estação de ônibus.

Pelo menos três homens armados com arma branca anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, eles esfaquearam a cobradora. “As mãos dela ficaram ensanguentadas e o coletivo também. Minha amiga está traumatizada, mas graças a Deus já se recupera em casa”, comentou a colega da vítima.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas na região, mas não conseguiram prender os assaltantes.

Motoristas e cobradores do transporte coletivo que estacionam na estação denunciaram que não foi o primeiro assalto ocorrido no local, considerado perigoso durante a noite, por causa da escuridão.

Motorista da linha 676, Aluísio Maquiné, de 58 anos, relatou que também já foi roubado por criminosos armados com revólveres no local. “Eu e minha parceira [cobradora] tínhamos acabado de chegar na estação quando os bandidos armados anunciaram o assalto e levaram tudo. Só mandaram ficar de cabeça baixa e colocaram a arma na nossa cabeça”, contou.

Além da linha 052 e 676, a estação também recebe a linha 418.

Em nota, o grupo Eucatur Urbano informou que analisa a ocorrência, “junto aos departamentos responsáveis”.

disposição para outros esclarecimentos que entender necessários

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está investigando. “A Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), de imediato, prestou apoio ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram)”, diz o texto.

A Secretaria de Segurança disse, ainda, que determinou a intensificação das ações policiais em toda a capital para combater a criminalidade. “Periodicamente, a SSP-AM reúne com representantes das empresas de ônibus para atender as demandas da categoria, além de realizar operações integradas para coibir roubos e furtos”, finaliza a nota.