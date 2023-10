Cobra sucuri é resgatada entre as peças de um carro

O réptil estava escondido entre as peças de um carro, desencadeando uma operação delicada e cuidadosa para garantir sua segurança

Uma sucuri, com aproximadamente sete quilos e cerca de dois metros de comprimento, foi resgatada nesta segunda-feira (9) pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (Gepa/GCM) em Salvador.

O incidente teve início quando um chamado foi feito no domingo (8), no bairro da Barra, alertando sobre a presença da sucuri entre as partes do veículo. As autoridades tentaram inicialmente retirar a cobra, mas para evitar qualquer risco à sua saúde, foi decidido que o automóvel precisaria ser levado a uma oficina na segunda-feira. Lá, algumas peças foram desmontadas para possibilitar a remoção segura do animal.

O Grupo Especial de Proteção Ambiental seguiu até a oficina localizada no bairro do Rio Vermelho, onde as peças do veículo foram desmontadas, permitindo que a sucuri fosse capturada com sucesso.

Posteriormente, a cobra foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), assegurando que ela recebesse os cuidados necessários antes de ser devolvida ao seu habitat natural.