Cobra sai de torneira durante inauguração de poço

O encontro inusitado com o animal foi registrado por uma pessoa que estava no local

Uma cobra assustou moradores ao sair de uma torneira durante a inauguração de um poço em Paranazinho, zona rural da cidade de Tauá, no interior do Ceará, na sexta-feira (2).

No vídeo, a torneira aparece aberta, com alguns homens no entorno lavando as mãos na água. Em determinado momento, a cobra sai da torneira com a água, causando pânico na pessoa que gravava, que sai gritando e correndo.

Conforme o agricultor Antônio Pedrosa, a torneira pertence a um poço profundo, perfurado pela prefeitura para abastecer a comunidade. O animal apareceu durante o teste de funcionamento do equipamento.

“Foi um susto grande, mas ninguém se feriu. A cobra parecia que tava assustada, mais assustada que a gente, e fugiu logo. Foi ‘pros’ matos”, disse Pedrosa.

Os moradores acreditam que a cobra se alojou no poço durante a construção e foi puxada para fora com a força do fluxo de água.