Cobra de 3 metros é encontrada nos arredores de aeroporto

Na tarde de segunda-feira (19), uma cobra foi resgatada próximo do aeroporto do município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a jiboia capturada tem 3 metros, 40 quilos e mais de 30 cm de diâmetro.

A cobra só foi encontrada graças à trabalhadores que estavam em uma mata ao redor do aeroporto. Um dos homens viu que a jiboia estava escondida atrás de uma moita.

O resgate foi acionado e a equipe conseguiu imobilizar e retirar a serpente do local. O animal foi devolvido à natureza em um local mais afastado da cidade.