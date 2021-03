Cobra cascavel é capturada dentro de residência

Após o resgate da serpente, os policiais soltaram o animal em uma reserva florestal distante da cidade

Na noite de segunda-feira (15), uma cobra da espécie Cascavel foi capturada em uma casa, no Centro de Bonito, a 278 quilômetros de Campo Grande (MS). De acordo com informações do G1, a dona da residência acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA).

Com a movimentação dentro da casa, o réptil foi para o lado de fora da residência. Os militares chegaram no local e viram a cobra perto do medidor de água. A cascavel foi capturada com o uso de um gancho especial.

Após o resgate da serpente, os policiais soltaram o animal em uma reserva florestal distante da cidade.

De acordo com a PMA, as cascavéis possuem peçonha em grande quantidade, mas não agressivas. Quando se sentem ameaçadas, fogem rapidamente.

A espécie de cascavel brasileira tem um veneno que, quando injetado no organismo humano, atua no sistema nervoso e faz com que a vítima pare de respirar ou tenha dificuldade de locomoção.

