Clínica veterinária possuía cão em máquina de lavar e pets mortos

Nesta quinta-feira, 09, uma clínica veterinária em condições insalubres foi interditada em uma operação realizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na Grande Vitória.

O veterinário, proprietário do local, foi preso em flagrante por maus-tratos.

“Encontramos uma situação grave no local. Era uma situação de horror. Levamos apoio e contamos com o conselho de medicina veterinária para observar as condições do estabelecimento. O local não tinha capacidade para funcionar”, explicou o delegado Eduardo Passamani.

Segundo a Polícia Civil, 16 animais estavam internados em estado precário na clínica. Um filhote de cachorro foi encontrado preso dentro de uma máquina de lavar.

Havia cães acondicionados em gaiolas. Outros 17 animais foram encontrados mortos, alguns colocados em sacos plásticos.

Havia ainda um centro cirúrgico em péssimas condições sanitárias, medicamentos vencidos e outras irregularidades.

Uma cadelinha da raça bulldog foi encontrada morta dentro de um saco plástico. A Isadora foi deixada na clínica na última terça-feira, 07, pelos tutores.

A princípio, seria para resolver um pequeno problema com uma cirurgia simples.

A operação que interditou a clínica foi um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) executado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente com apoio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa (Ales); do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES) e da Prefeitura de Vila Velha.

O médico-veterinário André Carolino de Souza foi autuado em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A pena para maus-tratos é de dois a cinco anos de prisão.