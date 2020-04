Cliente é morto a tiros em mercado enquanto comprava comida

PUBLICIDADE 

Um cliente de um estabelecimento comercial foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (23). Jhon de Lima da Silva, 27 anos, comprava alimentos, quando foi alvejado na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 20 horas, após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Os agentes encontraram o corpo de Jhon caído dentro do estabelecimento, com ferimentos na cabeça e cápsulas de pistola ao redor do corpo.

Segundo testemunhas, a vítima morava ao lado do comércio. Os suspeitos armados invadiram o local, mataram a vítima e fugiram em seguida. O crime ocorreu em Fortaleza-CE.

De acordo com a polícia, Jhon tinha antecedentes criminais por estelionato. Uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha ligação com a guerra entre facções criminosas.