Cliente ameaça entregador após ele se recusar subir para realizar a entrega

O entregador gravou um vídeo e registrou a ocorrência na Polícia Civil

Robson José da Silva, entregador a três anos, foi ameaçado por um cliente por não subir no apartamento para dar o lanche. O caso aconteceu por volta das 23h do último domingo (19) em um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

“Se eu descesse armado, te dava uma coronhada!”, gritou o morador.

Após o motoboy enviar mensagem avisando que não poderia subir, um homem desceu bastante alterado para falar com ele na portaria e, por isso, começou a filmar.

“Cheguei no condomínio para fazer uma entrega no aplicativo. Pedi para o porteiro interfonar para o cliente, que se negou a descer. E, na mesma hora, falou que ia cancelar. Eu falei ok, vou entrar no suporte, vou fazer o cancelamento e devolver para a loja. Na mesma hora, coisa de 5 minutos para entrar no aplicativo, ele desceu, perguntou por que eu não subi. Eu falei que não era obrigado a subir”, disse Robson.

O entregador contou que foi ameaçado. “E já começou com ameaça dizendo que era miliciano. Ele falou que anotou a minha placa, falou que anotou meu nome, que ia me matar porque era da milícia”, afirmou Robson.

Após a ação, o entregador decidiu ligar para a polícia, e uma equipe da PM foi ao local. De acordo com Robson, o homem não quis se identificar para os policiais.