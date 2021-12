Cirurgião plástico é denunciado por importunação sexual

Segundo o MP, os crimes foram praticados em seis ocasiões distintas, entre os anos de 2018 e 2021. O médico foi denunciado pelas próprias pacientes. Os crimes ocorreriam no consultório

Em Porto Alegre, um cirurgião plástico foi denunciado ao Judiciário por quatro delitos de importunação sexual, entre outros crimes. O Ministério Público do Rio Grande do Sul não divulgou o nome do médico.

De acordo com informações do g1, o médico se chama Estêvão José Rodrigues. Ele chegou a ser preso pela Polícia Civil em novembro, mas foi solto.

Conforme o Ministério Público, além dos crimes de importunação sexual, o médico também foi denunciado por coação no curso do processo e corrupção ativa de testemunha, além da prática de violação de dever inerente à profissão exercida e calamidade pública.

Segundo o MP, os crimes foram praticados em seis ocasiões distintas, entre os anos de 2018 e 2021. O médico foi denunciado pelas próprias pacientes. Os crimes ocorreriam no consultório.

“Nestas oportunidades, o denunciado agia sempre com o mesmo ‘modus operandi’: pedia para que as vítimas retirassem toda a roupa para que pudesse tocá-las intimamente”, detalha o MP.

Na busca no consultório do investigado, a polícia localizou preservativos, lubrificantes e medicamentos. Devido às más condições de higiene, o local chegou a ter as atividades suspensas pela Secretaria Municipal de Saúde