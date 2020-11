Cirurgião morre de infarto durante operação de paciente

PUBLICIDADE

Um cirurgião ortopédico sofreu um infarto e veio a óbito enquanto realizava uma operação em um paciente. O caso ocorreu em um hospital de Asir (Arábia Saudita).

De acordo com o site “Gulf News”, o médico, identificado como Mahdi al-Emari, começou a passar mal ainda na manhã de sexta-feira (20), quando já estava no Khamis Mushait Civil Hospital. Mesmo assim, o profissional de saúde insistiu em realizar a operação do paciente, conforme relatou os colegas de trabalho da vítima.

“Apesar das fortes dores de estômago, ele insistiu em conduzir a cirurgia”, disse o médico Majid al-Shehri, chefe do Departamento de Ortopedia do hospital.

Mahdi al-Emari chegou a realizar um eletrocardiograma, após ser convencido pelos colegas. Mesmo assim, depois do exame ele voltou para a sala de cirurgia. O eletrocardiograma apontou que ele já havia sofrido um ataque cardíaco no dia e sobrevivido.

No entanto, não está claro se a vítima chegou a receber o resultado desse exame. Posteriormente, na sala de cirurgia, ele sofreu o segundo ataque cardíaco e veio a óbito.

Majid chamou sua morte de “um exemplo de sacrifício que um médico pode fazer até o último momento de sua vida”.

“Ele morreu enquanto fazia seu trabalho. Ele é um mártir do trabalho”, disse o chefe, segundo relatou do “Gulf News”.