Cinco pessoas morrem após acidente em rodovia

Na noite de terça-feira (7), um carro bateu de frente com uma carreta na BR-364, em Jataí (GO). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco homens morreram na colisão.

A PRF informou que as vítimas ainda não foram identificadas e tem idades entre 20 e 35 anos. Os homens morreram no local, preso às ferragens do veículo.

A corporação disse que carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que estava carregada com adubo. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar os corpos.