Cinco mulheres são flagradas entrando com drogas em presídios de SP

Cinco mulheres foram pegas tentando introduzir drogas em presídios localizados em São José dos Campos e Taubaté, no interior de São Paulo.

Quatro desses episódios aconteceram no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos, enquanto o outro ocorreu no presídio de Taubaté. Em todos os casos, o escâner corporal foi crucial para detectar as substâncias ilícitas.

No CDP de São José dos Campos, uma mulher de 27 anos levantou suspeitas ao passar pelo escâner corporal. A agente penitenciária, que monitorava a visitante cadastrada como companheira de um detento, identificou algo suspeito na região genital da mulher. Ao ser questionada, a suspeita confessou estar transportando drogas no corpo, revelando um pacote contendo 127 gramas de maconha e folhas de seda.

Outra mulher, de 26 anos, também foi barrada no CDP de São José dos Campos. Imagens do escâner corporal mostraram anomalias, levando a uma revista mais detalhada. A suspeita admitiu portar drogas e entregou às autoridades uma embalagem contendo 78 gramas de maconha e 46 gramas de cocaína.