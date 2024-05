Governo suspende retorno às aulas para mais de 226 mil alunos no RS

De acordo com a atualização mais recente sobre os serviços de infraestrutura do estado, divulgada nesta segunda-feira (27), mais de 226 mil alunos matriculados na rede estadual do Rio Grande do Sul ainda não retomaram as aulas.

As enchentes na região resultaram na suspensão das aulas para 226.790 estudantes, dos quais 85.147 ainda não têm uma data prevista para retornar às salas de aula.

Desde o final de abril, as fortes chuvas afetaram 1.077 das 2.340 escolas do estado. Entre estas, 45 escolas estão sendo utilizadas como abrigos para parte das mais de 55 mil pessoas que foram deslocadas devido às inundações.