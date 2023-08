Cinco homens são mortos pela PM no Paraná; corporação diz que houve confronto

Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, tinham de 18 a 38 anos de idade. Os corpos foram levados para o IML de Foz do Iguaçu

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

Cinco homens foram mortos pela Polícia Militar em Santa Helena, no oeste do Paraná, na noite de quarta-feira (23). Segundo a PM, eles estavam armados e houve confronto no local, uma residência no Distrito de Subsede. Nenhum policial ficou ferido.

Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, tinham de 18 a 38 anos de idade. Os corpos foram levados para o IML de Foz do Iguaçu.

Segundo a PM, todas as cinco pessoas estavam armadas, com pistola 9mm, pistola calibre 635, além de três revólveres calibre 38. As armas foram apreendidas junto com munições.

A reportagem perguntou à PM se os cinco homens já tinham alguma passagem pela polícia, mas não obteve resposta até a publicação.

Segundo a corporação, os agentes da PM chegaram à casa porque diligências da Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional de Polícia Militar indicaram que ao menos dois dos cinco homens que estavam ali eram suspeitos de envolvimento com dois homicídios. Entre eles, o assassinato no último domingo (20) de um segurança de um posto de combustível, em Santa Tereza do Oeste, quase 100 km de Santa Helena.

Câmera de monitoramento com imagens do posto registrou o momento em que o segurança, identificado como Ernesto Franco de Morais, 56, é baleado com dez tiros. A PM não deu detalhes sobre o outro homicídio, que teria ocorrido “há alguns anos”, em Santa Tereza do Oeste.

Em nota, a PM afirma que, na terça, quando os policiais chegaram à residência em Santa Helena e deram voz de abordagem, houve reação imediata dos homens.

“Os criminosos não só desacataram a ordem policial como revidaram com suas armas em punhos. Desta forma, com vistas à legítima defesa, diante da iminente injusta agressão por parte daqueles homens, os policiais militares dispararam, iniciando-se confronto armado”, continua a PM.

A PM afirma ainda que o confronto armado “não é desejado pela instituição, sendo último recurso a ser empregado pelos policiais militares numa ocorrência”.

A Polícia Civil do Paraná foi procurada nesta quinta-feira (24), mas não respondeu ao contato da reportagem.