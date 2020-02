Ciclope: cachorro nasce com um olho, três orelhas e sem focinho

PUBLICIDADE 

No último domingo (2), um cachorrinho nasceu apenas com um olho no meio da testa, na Tailândia. O caso ganhou repercussão após fotos do bichinho serem divulgadas nas redes sociais.

Por causa de sua semelhança com os Minions, o cachorro foi chamado de Minion Kevin. Além de nascer com apenas um olho, ele não tem focinho, possui um lábio diferente do usual e tem três orelhas. Mesmo com a aparência diferente, o bichinho parece saudável.

O cachorrinho está recebendo um tratamento diferenciado e é alimentado por uma mamadeira para garantir que continue forte e sobreviva. “Desejamos que ele sobreviva, mesmo que tenha uma deformidade. Queremos mantê-lo como animal de estimação até que ele cresça”, diz o dono do animal, Somjai Phummaman.