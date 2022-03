Ciclistas pegam ‘carona’ em caminhão e realizam manobras perigosas em Anápolis, Goiás; vídeo

Os rapazes pegaram carona com o caminhão durante alguns minutos. Um deles saiu primeiro, o outro, no entanto, ficou mais tempo

No último sábado, 5, a bacharel em direito Josilene Gomes, de 33 anos, registrou o momento em que dois ciclistas pegavam uma “carona”, ou “rabeira”, na traseira que trafegava em uma avenida de Anápolis, Goiás. Enquanto se seguravam no veículo, os jovens realizaram manobras perigosas, que ofereciam risco às suas vidas.

De acordo com Josilene, os rapazes pegaram carona com o caminhão durante alguns minutos. Um deles saiu primeiro, o outro, no entanto, ficou mais tempo em um trecho da avenida e depois saiu em direção a um posto de gasolina.

Aparentemente, nenhum dos ciclistas saiu ferido.

No vídeo é possível identificar quando um deles faz uma manobra perigosa enquanto segurava na traseira do caminhão. Soltando e segurando nos ferros do veículo, ele passa do lado direito para o esquerdo.

Antes de deixar o veículo, o jovem sobe na traseira e segura a bicicleta entre as pernas por alguns segundos. Ao chegar no seu destino, ele desce a bike e segue pedalando.

Josilene acredita que o condutor do caminhão não tenha visto os jovens pegando carona na traseira de seu veículo.

Veja vídeo