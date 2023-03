Ciclistas pedalam nus em São Paulo em protesto contra mortes no trânsito

O ato, batizado de Pedalada Pelada, é realizado anualmente e faz parte de um movimento mundial que chama a atenção para a fragilidade dos ciclistas

Nus e debaixo de chuva, um grupo de ciclistas foi à avenida Paulista, em São Paulo, na noite deste sábado (11) para um protesto contra as mortes no trânsito e a poluição causada por veículos motorizados.



Cerca de 50 pessoas partiram por volta das 20h30 para uma pedalada com o corpo à mostra, primeiro dando três voltas ao redor da praça do Ciclista e depois indo em direção à rua Augusta, por onde também pedalaram.



O ato, batizado de Pedalada Pelada, é realizado anualmente e faz parte de um movimento mundial que chama a atenção para a fragilidade dos ciclistas em meio ao trânsito, o World Naked Bike Ride. Há eventos do tipo na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos e em países da Europa.



No Brasil, o ato é tradicionalmente realizado no primeiro sábado de março em São Paulo e, no fim de semana seguinte, costuma ser repetido no Rio de Janeiro.



Neste último sábado, alguns dos manifestantes tinham pinturas corporais com frases que pediam menos carros e mais respeito aos ciclistas. A chuva praticamente não deu trégua durante todo o ato, a não ser por alguns minutos durante a concentração.



A ideia em torno do nudismo sobre rodas é a percepção de que, sem roupas, os ciclistas se tornam mais visíveis para os motoristas, que então tomam distância mais segura e diminuem a velocidade. O protesto é aberto a qualquer um que utilize um meio de transporte não motorizado.