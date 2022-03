Ciclista tenta salvar sucuri de atropelamento e animal ‘se enrola’ em sua bicicleta

O jovem tentou empurrar o animal utilizando a bicicleta, o único objeto que ele tinha por perto. No entanto, a cobra se enrolou na roda

Na noite da última quinta-feira, 3, o ciclista Jonatas Francisco pedalava sobre a ponte do rio Madeira, em Porto Velho, fotografou um filhote de sucuri enrolado no pneu de sua bicicleta. De acordo com Francisco, ele tentava salvar a cobra de ser atropelada quando ela se enrolou no pneu.

“Eu passei e vi ela enroladinha, numa posição de bote ou defesa. Aí eu voltei e sinalizei na contramão com a lanterna da bike para os carros me verem”, relatou.

O jovem tentou empurrar o animal utilizando a própria bicicleta, o único objeto que ele tinha por perto para efetuar a tentativa. No entanto, a cobra se enrolou na roda.

“Eu fui até o acostamento, deixei a bike um pouco parada pra ver se ela saia, mas ela gostou de ficar no pneu”, relembrou em entrevista ao g1.

Jonatas também contou que usou um galho que encontrou no acostamento da pista para desenrolar a cobra com cuidado, até o momento que ela se soltou e decidiu seguir caminho.

Precauções

Conforme informou o biólogo Flávio Terassini ao g1, é comum que serpentes apareçam mais perto da zona urbana em períodos chuvosos, e quando se enrolam com facilidade é bem complicado para efetuar o resgate.

Ao analisar a foto, o biólogo constatou que tratava-se de uma sucuri filhote, uma espécie que não tem veneno, porém possui mais de trinta dentes pequenos na boca. É importante, entretanto, que quando alguém encontrar uma cobra, não tentar descobrir se o animal é venenoso ou não.

A recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental ou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para fazer o resgate e a soltura em local adequado.