Ciclista morre em acidente, em Montes Claros

O motorista contou que ao entrar na rodovia percebeu a carga se inclinando para o lado esquerdo e tombou o veículo

Carga de madeira se desprendeu de uma carreta, atingiu e matou um ciclista, de 57 anos, na LMG-653, em Montes Claros. De acordo com a Polícia Militar, o motorista disse que notou a presença do ciclista, tentou desviar, porém a carga atingiu a vítima.

Testemunhas ajudaram a retirar parte da carga que estava sobre o ciclista e acionaram o Samu. Foram feitos procedimentos de reanimação, mas Gerson Pereira Ramos não resistiu e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

O motorista da carreta e uma passageira foram socorridos pelo Samu com ferimentos leves e foram levados para o hospital.

Consta no boletim de ocorrência que a carga transportada ultrapassava a altura do painel frontal e os limites das tampas laterais e traseiras com aproximadamente 90 centímetros, o que configura infração de trânsito previsto no Código Brasileiro de Trânsito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.